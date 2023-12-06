Almanya, ABD'nin İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlamasını memnuniyetle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Almanya'nın ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirecek olmasından memnun olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Almanya'nın ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirecek olmasından memnun olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin de söz konusu İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları ele almasının önemli olduğunu aktardı.

Almanya, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getireceğine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere "artık giriş kısıtlamaları şeklinde somut önlemler alacak olmasını" memnuniyetle karşıladığını belirterek, Avrupa Birliği'nin de söz konusu İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları ele almasının önemli olduğunu aktardı. - BERLİN