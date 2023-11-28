Almanya, 2024'te GSYH'nin %2'sini savunmaya ayıracak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin mevcut bütçe krizine rağmen 2024'te gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde ikisini savunma harcamalarına ayıracağını belirtti.

Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçen iki yıl boyunca, barış, özgürlük ve güvenliğin Avrupa'da bile tekrar tekrar savunulması gerektiğini dramatik şekilde gördüklerine işaret ederek, "Böyle zamanlarda NATO savunma kalkanımızı birlikte güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Baerbock, "İttifakımıza birlikte yatırım yapmamız da önemli. Almanya 2024 yılında GSYH'sinin yüzde ikisini savunmaya harcayacak." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl Ukrayna'nın mümkün olduğunca çok sayıda köy ve kasabayı özgürleştirebilmesi için her şeyi yaptıklarını kaydeden Baerbock, "Durum ne kadar zor, ne kadar yorucu, ne kadar çıkmazda görünse de bize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'yı destekleyeceğiz." değerlendirmesine yer verdi.