Alman STK'lerinin İtalya'ya düzensiz göçmen getirmesi eleştirildi

İtalya'da yayın yapan Radio Genoa, Alman hükümetinin desteklediği bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK), Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmelerini eleştirdi. İtalya Savunma Bakanı ve Başbakanı da Almanya'nın bu kararına tepki gösterdi.

İtalya'da yayın yapan Radio Genoa, Alman hükümetinin desteklediği bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK), Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmelerini eleştirdi.

Radio Genoa, X sosyal medya hesabından, İtalya açıklarında bulunan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışma yapan Alman STK'lerinin faaliyetlerine ilişkin bir video paylaştı.

Paylaşımda, "Şu anda Akdeniz'de İtalya'ya boşaltılmak üzere yasa dışı göçmenleri toplayan 8 Alman STK gemisi bulunuyor. Bu STK'ler Alman hükümeti tarafından sübvanse ediliyor. Umalım da AfD (Almanya için Alternatif Partisi) bu Avrupa intiharını durdurmak için seçimleri kazansın." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Radio Genoa'nın paylaşımını alıntılayarak, "Alman kamuoyunun bundan haberi var mı?" sorusunu sordu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Almanya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'leri mali açıdan destekleme kararı almasına tepki göstererek, Berlin'in bu hareketle dost bir ülkeye yardımcı olmadığını ifade etmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a mektup göndererek, Almanya'nın, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'leri mali açıdan destekleme kararı almasına şaşırdığını belirtmişti.