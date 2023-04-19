Alman medyası: 'Terör örgütü PKK, Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor'

Alman medyası, terör örgütü PKK liderlerinden Cemil Bayık'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yürüttüğünü belirtti. Haberde, "Düsseldorf'ta konuşan PKK lideri, 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına Erdoğan'ın AKP'si ve müttefiki MHP'yi devirmek için mümkün olan her şeyin yapılması çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın en büyük basın yayın organlarından sol liberal çizgiye sahip Frankfurter Rundschau gazetesi, "ABD ona terörist diyor: Almanya'daki seçim kampanyasını ünlü PKK'lı (Cemil Bayık) yönetiyor" başlıklı haberinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimleri ele aldı. Haberde, seçim kampanyalarının yurt dışında ve özellikle Almanya'da da yürütüldüğü belirtildi. Almanya'da Yeşil Sol Parti'nin ABD tarafından terörist olarak tanınan şahıslarla seçim çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekildi.

"Erdoğan engelleniyor, PKK liderleriyle yürütülen seçim kampanyaları ise göz ardı ediliyor"

Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyasının Almanya'da heyecan oluşturduğu belirtilen haberde Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütülen seçim kampanyasının eleştirilerin odağındayken, terör örgütü PKK'ya yakın olduğu belirtilen Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapıldı.

"Yeşil Sol Parti veya Kılıçdaroğlu için her zaman sadece siyasiler kampanya yürütmüyor"

Haberde, "Bununla birlikte Yeşil Sol Parti veya Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet ittifakı için her zaman sadece siyasiler kampanya yürütmüyor. Bazı durumlarda, en son Düsseldorf'taki bir mitingde olduğu gibi tartışmalı isimler de ortaya çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

Binlerce kişinin Türkiye'de tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle 15 Nisan Cumartesi günü Düsseldorf'ta yürüyüş gerçekleştirildiği hatırlatılan haberde, "Yeşil Sol Parti'nin Avrupa kolu da organizatörler arasında yer aldı. Etkinliğin dikkat çeken kısmı, Cemil Bayık'ın önceden kaydedilmiş ve Düsseldorf'ta dinletilmiş konuşması. Bayık, Türkiye'deki sayısız saldırıdan sorumlu tutulan PKK'nın şu anki liderlerinden biri. ABD de bunu teyit ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK liderinin yakalanması için 4 milyon dolar ödül koydu ve 2021'de Twitter hesabından 'Bu teröristi gördünüz mü? Cemil Bayık terör örgütü PKK'nın kurucu üyesidir. Onu durdurmamıza yardım et' paylaşımında bulundu. PKK hem ABD'de hem de Avrupa'da terör örgütü olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"PKK lideri Bayık, Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor"

Haberin "Türkiye seçimleri: PKK lideri, Erdoğan karşıtı ittifak için kampanya yürütüyor" ara başlıklı bölümünde, "Düsseldorf'ta konuşan PKK lideri (Cemil Bayık), 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına AKP ve müttefiki MHP'yi devirmek için mümkün olan her şeyin yapılması çağrısında bulundu. Bayık mesajında, 'Türkiye'nin kaderi bu ittifakın elinde. PKK, AKP'nin sonunu silahla getirdi. Şimdi de bu ittifak bu seçimde bunu tamamlamalı' dedi" ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PYD yöneticilerinden Foza Yusuf'un da Düsseldorf'taki etkinlikte konuşma yaptığı hatırlatılan haberde, "Foza Yusuf da Düsseldorf'ta konuşma yaparak 'Seçim sonuçları hepimiz için önemli. Lütfen oylarınızı buna göre kullanın' dedi. Öcalan'ın da serbest bırakılması çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

"PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteği muhalefete zarar verebilir"

Haberde ayrıca Yeşil Sol Parti'nin Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri ile başkent Berlin'de seçim büroları açtığı ve buralardan Türkiye'deki seçimler için kampanyalar yürüttüğüne yer verildi. Almanya Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un 10 Nisan'da Stuttgart'ta düzenlenen, Ertuğrul Kürkçü gibi HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu bir seçim kampanyasına katılarak Yeşil Sol Parti'ye desteğini vurgulayan bir konuşma yaptığına değinildi. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmalarını Fransa, Belçika, İtalya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de yürüttüğü ifade edildi.

Haberin sonunda, "PKK liderlerinin Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapması muhalefete zarar verebilir" değerlendirmesinde bulunuldu. - BERLİN