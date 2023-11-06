Alman Hükümeti İsrailli Bakanın Gazze'ye Nükleer Bomba Açıklamasını Kınadı

Alman hükümeti, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun " Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrailli Bakan Eliyahu'nun sözlerini değerlendirdi.

Deschauer, İsrailli Bakan tarafından ifade edilen "şiddet tehdidini elbette kınıyoruz" ifadesini kullanarak, "Bu tür ifadeler kabul edilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, AA muhabirinin "Yaklaşık 10 bin insan hayatını kaybetti. Sivillerin korunmasını ön plana çıkarıyorsunuz. Sadece sivil halkın korunması yönünde çağrılar yapıyorsunuz ancak bu konuda neler yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının yaşanan duruma sebep olduğunu savundu.

İsrail'in saldırılara karşı kendisinin ve halkının güvenliğini sağlama hakkı bulunduğunu yineleyen Hebestreit, aynı zamanda İsrail'e savaş hukukuna, insancıl uluslararası hukuka uyması yönünde çağrı yapıldığını aktararak, "Ancak onun (İsrail'in) kendisini savunma ve meşru savaş hedeflerini bombalama hakkı var." dedi.

Hebestreit, bunu yaparken mümkün olduğunca az sayıda masumun zarar görmesinin sağlanması çağrısında bulunarak, "Bunu İsrailli dostlarımızla tüm görüşmelerde konuşuyoruz. ABD Başkanı ve İsrail ile temasta olan herkes de bunu tekrar tekrar yapıyor." şeklinde konuştu.

Basın özgürlüğü

Sözcü Hebestreit, "Saldırılarda çok sayıda gazeteci öldü. Aralarında çalışma arkadaşlarımın da olduğu çok sayıda gazeteci, yakınlarını kaybetti. Orada (bölgede) basın özgürlüğü tehlikede mi? şeklindeki soruya da "Elbette her olay korkunçtur. Böyle bir ihtilafta basın mensupları hedef değildir ancak bir savaş bölgesindesiniz. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak çoğu zaman o kadar kolay değil. Genelde bu çok değerli ama aynı zamanda çok tehlikeli işi yapanlar bunu bilirler ancak elbette bu olmamalı. Her bir vaka tek tek araştırılmalıdır." yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Deschauer de Batı Şeria'da İsrail askerlerinin Alman Birinci Televizyon kanalı ARD ekibine zorluk çıkarması ve tehdit etmesi durumunu eleştirerek, "Şu anda içinde bulunduğumuz gergin bir durumda, basın özgürlüğü elbette yüksek bir değerdir. Sahada bulunan medya temsilcilerinin uygun şekilde haberlere engelsiz erişimi olmalıdır. Bizim bilgimize göre, olayın kısa sürede netleştiği ve meslektaşların çalışmalarına devam ettiğidir." dedi.