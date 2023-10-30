Alman Hükümeti İsrail'in Gazze'deki Askeri Eylemlerine İlişkin Soruya Net Cevap Vermedi

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya net cevap vermekten kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtirken, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanıldığına dair sözler verildiğini ifade etti.

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya net cevap vermekten kaçındı.

AA muhabiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer'a, "İsrail'in haftalardır süren askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyduğunu bize net bir dille söyleyebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Soruya net cevap vermekten kaçınan Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Fischer, "İsrail, bu meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanabilir. ve İsrail, meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullandığına dair bize birçok kez söz verdi." ifadelerini kullandı.

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