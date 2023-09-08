Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Çalışanı Rusya İle Casusluk Yaptığı İddiasıyla Suçlanıyor

Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Carsten L. ve ona yardımcı olan iş insanı Arthur E.'nin vatana ihanetle suçlandığı belirtiliyor. İki kişinin, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştıkları vurgulanıyor.

Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla geçen yılın aralık ayından bu yana tutuklu bulunan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, tamamlanan iddianamede, eski bir üst düzey BND çalışanı olan Carsten L. ve ona yardımcı olan iş insanı Arthur E.'nin vatana ihanetle suçlandığı belirtildi.

İddianamede söz konusu iki kişinin, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştıkları vurgulandı.

FSB'nin Carsten L.'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro ve Arthur E.'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L. ve Arthur E.'nin geçen yılın eylül ayında FSB ile temas kuran bir Rus ile buluştukları, ardından Arthur E.'nin Moskova'ya seyahatler yaptığı kaydedildi.

Carsten L.'nin BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden toplam dokuz belge sağladığı ve bunları Arthur E.'ye vererek Moskova'ya gönderdiği ifade edildi.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ise ocak ayından bu yana tutuklu bulundukları hatırlatıldı.