Alman Diplomatlardan İsrail Politikasına Tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığında görev yapan genç diplomatların hükümetin İsrail politikasından rahatsız olduğu ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail'e karşı daha sert önlemler almasını talep ettikleri ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisinin özel haberine göre çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 130 diplomat, 6 Mayıs'tan bu yana görevde olan Başbakan Friedrich Merz hükümetinin izlediği İsrail politikasından rahatsız. "Dışişleri Bakanlığında Ayaklanma" başlığı ile servis edilen ve "İsrail politikası Alman diplomatları hayal kırıklığına uğratıyor" yorumuna yer verilen habere göre genç diplomatlar, kendi aralarında oluşturdukları sohbet gruplarında ülkelerinin İsrail politikasına yönelik eleştirilerde bulunuyor. "Gazze'de giderek daha fazla sivil ölürken, Alman Dışişleri Bakanlığında protestolar artıyor" ifadeleri kullanılan habere göre söz konusu diplomat grubu, birçoğu kariyerinin başında 30 ila 40 yaş aralığında olan ataşeler, danışmanlar, daire başkan yardımcılarından oluşuyor. Dışişleri Bakanlığında farklı birimlerde görev yapan, konulara ilişkin görüş yazan ancak karar alma mekanizmalarında yer almayan diplomatlar, Almanya'nın uluslararası hukukun ihlali söz konusu olduğunda İsrail'e Rusya'dan farklı davranmaması gerektiğini belirtiyor.

İsrail'e karşı sert önlem çağrısı

Habere göre Alman diplomatlar, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail'e karşı daha sert önlemler almasını talep ediyor. Bir bakanlık sözcüsü, genç diplomatların ülkenin dış politikasına yönelik eleştirilerin yapıldığı sohbet grubunun varlığını kabul ederken, yakın zamanda Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya gelmelerinin planlandığını belirtti.

Der Spiegel'in edindiği bilgiye göre genç diplomatlar grubu, Wadephul'un bakan olarak göreve gelmesinden kısa süre sonra kuruldu. Genç diplomatlar grubunun bu ay başında Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştiren, Alman hükümetini silah ihracatı ve İsrail ile askeri işbirliği konusunda kısıtlayıcı duruş benimsemeye çağıran bir bildiri yayımlayan 13 eski büyükelçi ile temas halinde oldukları da belirtildi.

Wadephul, "İsrail politikamız değişmeyecek" demişti

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, 23 Temmuz Çarşamba günü Zeit gazetesine verdiği demeçte, "Biz İsrail'in tarafındayız" açıklamasını yapmıştı. Ülkesinin İsrail politikasının değişmeyeceğini belirten Wadephul, "Almanya'nın Yahudi devletine karşı bitmeyen bir sorumluluğu var" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bombardımanları ve saldırıları kabul edilemez bulduğunu açıklasa da en son 28 ülkenin yayınladığı Gazze bildirisine katılmaması ve bu davranışını savunması eleştirilmişti. Merz'in koalisyon hükümetinde yaklaşık 3 aydır Almanya'yı birlikte yönettiği Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Almanya'nın Gazze bildirisine imza atmamasına sert tepki göstermişti. Bu son ayrışma, iktidardaki "Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) iktidarı 3 ayını doldurmadan 3'üncü krizini yaşıyor" yorumlarına neden olmuştu. - BERLİN