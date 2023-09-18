Alman Büyükelçi İsrail'deki Yargı Düzenlemesi Duruşmasına Katıldığı İçin Eleştirildi

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesinin ele alındığı Yüksek Mahkeme duruşmasına izleyici olarak katıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Alman hükümeti ise Seibert'i savundu.

Alman hükümeti, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesinin ele alındığı Yüksek Mahkemedeki duruşmaya izleyici olarak katıldığı gerekçesiyle eleştirilen Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert'i savundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Seibert'in Yüksek Mahkemenin kamuya açık duruşmasına katıldığı için İsrail'in "resmi şikayette" bulunduğuna ilişkin İsrail ve Alman medyasında yer alan haberlerle ilgili Berlin'de açıklama yaptı.

Wagner, İsrail'in "resmi şikayete bulunduğuna dair medyadaki haberleri doğrulamayacağını" dile getirerek, böyle bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

"Önemli iç politika süreçlerini takip etmek, her diplomatın normal işinin parçasıdır." ifadesini kullanan Wagner, bunun yaygın bir diplomatik uygulama olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da New York'ta yaptığı açıklamada, Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Seibert'in çok net ilkelere sahip ve kararlı olduğunu belirterek, "Bunu herkesin bildiğine inanıyorum, İsrail'de de." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Berlin Büyükelçiliği'nden Alman Haber Ajansı DPA'ya yapılan açıklamada, üst düzey bir diplomatın İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in talimatıyla Seibert ile gerçekleştirdiği görüşmede "İsrail'in protestosunu" dile getirdiği ifade edilerek, Almanya Dışişleri Bakanlığına da sözlü olarak "benzer mesajların iletildiği" kaydedildi.

Alman basınındaki haberlerde İsrail'in, Seibert'in Yüksek Mahkemenin duruşmasına katılmasını "iç işlerine müdahale" olarak değerlendiği belirtildi.

İsrail'deki Yüksek Mahkeme, 12 Eylül'de ilk kez 15 yargıcının tamamının katıldığı oturumda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Meclisten geçirdiği kritik yasanın iptaline yönelik itirazları dinlemek amacıyla bir araya gelmişti.

Kamuoyuna açık duruşmaya katılan Büyükelçi Seibert, sosyal medya platformu X'ten İbranice, "Burada İsrail demokrasisi için önemli bir şey olduğu düşüncesindeyim. İsrail'in dostları olarak Yüksek Mahkemeyi büyük bir ilgiyle izliyoruz. Bunu izlemek istedim." paylaşımda bulunmuştu.

63 yaşındaki Seibert, eski Başbakan Angela Merkel'in döneminde 11 yıl Alman Hükümeti Sözcülüğü görevini üstlenmişti.