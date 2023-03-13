'Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün' demişti! Oyuncu Recep Terzi, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu Recep Terzi, 2020 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Allah'ım Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" demişti. Terzi son paylaşımında İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Terzi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da etiketlediği gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ekrem İmamoğlu'ndan sonrada sayın Kılıçdaroğlu ve dahi kırdığım tüm yıprattığım sevenlerinden özür dilerim. Kimseye bir video içeriğinde kötü sözüm olmadığı için bir tweetle özrümün kabul edilmesini diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Terzi Covid-19'a yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Allah'ım her tweet'imi şikayet edip dava açan ve beni tehdit edip rencide eden Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" yazdı. Terzi, sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" demişti.

RECEP TERZİ KİMDİR?

09.07.1977 yılında İstanbul, Bayrampaşa Sağmalcılar'da doğdu. Aslen Bayburtlu olan oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi (tiyatro bölümü) ve Tümay Özokur Akademiden mezun oldu. Medcezir, Kurtlar Vadisi, Alın Yazım, Muhteşem Yüzyıl gibi bir çok dizide çalıştı. 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahne teknisyeni, aksesuar kadrolarında yer aldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı Şahları da Vururlar adlı oyununda Behruz ve Yusuf karakterlerini canlandırdı. Arka Sokaklar dizisinde Mücahit, Elif dizisinde Salih karakterine hayat verdi. 2019 yılında İstanbul Esenlerde gala yapan tek perdelik Aile Sandığ adlı yetişkin aile komedisi Tiyatro oyununun yapım ve Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendi. Recep Terzi 2018 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sanatçı olarak görev yapmaktadır.