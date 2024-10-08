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Aliyev ve Putin Moskova'da İkili İlişkileri Değerlendirdi

Aliyev ve Putin Moskova'da İkili İlişkileri Değerlendirdi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ekonomi, ticaret ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konularını görüştü. Ticaret hacminin 4.3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı marjında bulunduğu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, ticaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'in Azerbaycan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin dinamiklerinin daha dikkat çekici bir şekilde geliştiğini belirterek, "Bakü'de Ağustos ayında alınan kararların uygulanması çerçevesinde hükümet üyeleri ile çeşitli yapıların temsilcileri arasında birçok temas gerçekleştirildi. Bugün bu konuları değerlendirmek için iyi bir fırsat. Çünkü gündemimiz oldukça geniş. Özellikle Ağustos ayında Bakü'de göz önünde bulundurduğumuz projeler, elbette sürekli dikkat ve kontrolümüzü gerektiriyor. Böylece bugün gündeme göz atmak ve iki ülke arasında varılan o anlaşmaların uygulanmasına yönelik somut adımları belirlemek için iyi bir fırsat" dedi.

"Ticaret hacmimiz 4.3 milyar dolar"

Putin ise Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ifade ederek, "Bunu daha önce Azerbaycan'a yaptığımız ziyaret sırasında da dile getirmiştik. Ticaret hacmimiz 4.3 milyar dolar. Bizim Azerbaycan ekonomisine doğrudan yatırımlarımız ise 4 milyar dolardan fazla. Hem enerji hem de altyapı alanında, ikili ve çok taraflı girişimler de dahil olmak üzere hepsi umut verici, dinamik ve uygulanabilir olan çok sayıda ilgi çekici proje var" diye konuştu.

Putin, Aliyev'i 23-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek BRICS Plus toplantısına davet etti. Aliyev daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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