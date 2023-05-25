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Aliyev ve Putin görüşmesi Moskova'da başladı

Aliyev ve Putin görüşmesi Moskova'da başladı

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Moskova'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısının ardından Aliyev ve Putin bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Moskova'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısının ardından Aliyev ve Putin bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin'in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı ifade edildi.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin Moskova Rusya Politika Haberler

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