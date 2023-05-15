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Aliyev ve Mirziyoyev'den Erdoğan'a tebrik

Aliyev ve Mirziyoyev'den Erdoğan'a tebrik

Politika Haberleri

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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