Aliyev, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü Kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 16. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı, Türk dünyasının birliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 16. yıl dönümünü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 16. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aliyev, "3 Ekim, Türk Devletleri İşbirliği Günü'dür. TDT, 2009 yılında bugün, Azerbaycan'ın kadim toprağı Nahçıvan'da kurulmuştur. Türk dünyasını bu önemli gün nedeniyle içtenlikle kutluyorum. Türk dünyası bizim ailemizdir. Teşkilatımız son 16 yılda küresel ölçekte büyük bir etki kazandı ve güçlendi. TDT ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine ve Türk halkları arasındaki dayanışmanın daha da güçlendirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Azerbaycan, Türk dünyasının birliğini güçlendirme çabalarını sürdürecektir. Kardeşliğimiz ebedidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

