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Aliyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la da görüşecek.

- Aliyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Politika

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