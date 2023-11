Aliyev: "Ermenistan sözlerimi dinleseydi İkinci Karabağ Savaşı'na gerek kalmayacaktı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Azerbaycan'ın Hankendi kentinde gerçekleştirilen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, "Eğer Ermenistan ve onun arkasında duran bazı dış güçler o gün ve bugün benim sözlerimi dinleseydi, İkinci Karabağ Savaşı'na gerek kalmayacaktı" dedi.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunun ardından silahlı Ermeni güçlerinden temizlenen Hankendi'de İkinci Karabağ Savaşı'nın zaferinin kutlandığı Zafer Günü çerçevesinde askeri geçit düzenlendi. Hankendi'deki şehir meydanında gerçekleştirilen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma yaptı.

Üç yıl önce Karabağ'ın tacı Şuşa şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını belirten Aliyev, "Şuşa'nın kurtarılmasından bir gün sonra düşman ordusu teslim oldu ve beyaz bayrağı kaldırdı. Böylece İkinci Karabağ Savaşı Azerbaycan devletinin tam zaferiyle sonuçlandı. Bu tarihi bir olaydır. Azerbaycan halkı uzun yıllardır işgal edilen topraklarımızın bir an önce işgalcilerden kurtarılmasını istiyordu. Biz ise her gün bu zafere ulaşmak için durmadan çalışıyorduk. Yirmi yıl önce hem seçim arifesinde, hem de yemin töreninde halkımıza, işgal altındaki toprakların her köşesinde Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağımız günün geleceğine dair söz verdim. Hatırlıyorum, beş yıl önce Eylül 2018'de Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde konuşurken, işgal altındaki tüm topraklarda Azerbaycan bayrağının göndere çekileceği günün geleceğini söylemiştim ve o gün geldi" dedi.

Azerbaycan'a Zafer Günü'nü armağan eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanında cesaret, kahramanlık ve fedakarlık göstererek düşmanı Ermenistan'ı Azerbaycan topraklarından kovduğunu vurgulayan Aliyev, "Bu büyük bir tarihi olaydır. Azerbaycan halkının asırlık tarihinde bu kadar parlak bir zafer bulunmuyor. Şuşa Harekatı, 44 günde yürüttüğümüz diğer askeri harekatlar, askerlerimizin yiğitliği bir kahramanlık destanıdır. Azerbaycan askerleri ve subayları, 44 gün içinde düşmanı savaş alanında mağlup ederek, şehirlerimizi ve köylerimizi işgalden kurtararak gerçek bir kahramanlık gösterdiler. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tek bir askeri bile savaş alanını terk etmedi. Bu, Azerbaycan halkının yılmaz ruhunu ve yüksek ahlaki niteliklerini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

"Ermenistan sözlerimi dinleseydi İkinci Karabağ Savaşı'na gerek kalmayacaktı"

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununun çözümünde rol alan AGİT Minsk Grubu'nun sorunu çözmek yerine durumu dondurmaya çalıştığını ifade eden Aliyev, "Azerbaycan halkının bu durumla barışacağına inanıyorlardı. Ancak Azerbaycan halkı bu durumu asla kabul etmeyecektir. Bu durumu kabul etmeyeceğimizi, Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına izin vermeyeceğimizi, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda güç kullanarak kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağımızı farklı platformlarda defalarca dile getirmiştim. Eğer Ermenistan ve onun arkasında duran bazı dış güçler o gün ve bugün benim sözlerimi dinleseydi, İkinci Karabağ Savaşı'na gerek kalmayacaktı. Ben defalarca Ermenistan liderlerine hitaben şunu söyledim: 'Eğer topraklarımızı terk etmezseniz savaş alanında karşınıza çıkacağız ve kim arkanızda olursa olsun bu bizi doğru yolumuzdan döndüremez.' 44 gün süren Vatan Savaşı bunu bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan-Ermenistan sınırı kontrolümüz altında"

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Aliyev, "Karabağ bölgesindeki tüm önemli noktalara yerleştik. Aynı zamanda uzun yıllardır işgal altında olan Azerbaycan-Ermenistan sınırında kontrolü sağladık. Azerbaycan-Ermenistan sınırının büyük bölümünde en elverişli konumlara sahibiz. Ermenistan'da intikamı düşünen güçlerin arttığını biliyorduk. Ermenistan'ın arkasında duran ve onları bize karşı harekete geçmeye teşvik eden dış güçlerin onlara yine provokatif sinyaller vereceğini biliyorduk. Bu nedenle sınırımızı korumak zorunda kaldık ve birçok askeri operasyon sonucunda bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum kontrolümüz altındadır" dedi.

"Ermeni halkının sıkıntılarının sebebi Ermenistan'ı yönetenlerdir"

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sözlerini dinleseydi geçtiğimiz eylül ayındaki terörle mücadele operasyonuna gerek kalmayacağını belirten Aliyev, "Ermeni halkının sıkıntılarının sebebi Ermenistan'ı yönetenlerin hepsidir. Topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutacaklarına inanıyorlardı. Kendileri de buna o kadar inandılar ki, yabancı ortaklarını güçlü bir orduya sahip olduklarına, güçlü bir potansiyele sahip olduklarına, güçlü destekçilere sahip olduklarına, Azerbaycan'ın topraklarını askeri yollarla kurtarmaya asla cesaret edemeyeceğine ikna etmeye çalıştılar. Bugün onların arkasında duran bazı ülkeler bütün sorumluluğu onlarla birlikte paylaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Yeni bir savaşa ihtiyacımız yok"

Azerbaycan ordusunun İkinci Karabağ Savaşı'nda profesyonellik ve fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Aliyev, "Yeni bir savaşa ihtiyacımız yok. İstediğimizi başardık, uluslararası hukuku yeniden tesis ettik, tarihi adaleti yeniden tesis ettik, onurumuzu yeniden tesis ettik ve düşmana yerini gösterdik. Düşman önümüzde diz çöktü ve bugün burada Silahlı Kuvvetlerimize sesleniyorum. Yani tüm görevleri yerine getirdik ama aynı zamanda bundan sonra orduyu güçlendirme konuları da bizim için öncelikli konulardan biri olacak. Bunu herkes bilsin ve kimse unutmasın" dedi. - BAKÜ