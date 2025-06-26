Aliyev'den Pezeşkiyan'a Telefon Görüşmesi: Barış ve İş Birliği Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran- İsrail çatışması, bölgesel barış çabaları ve iş birliği meselelerini ele alırken, yaşanan olaylarda hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Azerbaycan'ın tutumunu ve bölgedeki gerilimin artmasından duyulan endişeyi bir kez daha dile getirdi. Aliyev, Pezeşkiyan'a son yaşanan olaylarda hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi. Aliyev görüşmede, İran-İsrail çatışmasının sona ermesi ve iki ülke arasında ateşkesin sağlanması konusunda Pezeşkiyan'a tebriklerini ileterek, bölgedeki barışın önemine değindi.

Aliyev, Pezeşkiyan'ı 17. Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Zirvesi'ne davet etti

Görüşmenin devamında devlet başkanları, ikili ilişkilerin geleceğini değerlendirerek, Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarette varılan anlaşmaların uygulanması için ortak çabaların sürdürülmesine dikkat çekti. Aliyev, Pezeşkiyan'ı Temmuz ayında Azerbaycan'da düzenlenecek olan 17. Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Zirvesi'ne bir kez daha davet etti. - BAKÜ