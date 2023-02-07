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Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Politika Haberleri

Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten İlham Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin." - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Türkiye Politika Haberler

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