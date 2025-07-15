Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: "Kardeş Türkiye, modern tarihinin en büyük kahramanlık destanını yazdı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "O gece kardeş Türkiye, modern tarihinin en büyük kahramanlık destanını yazdı. Metin ve mücadeleci halkınız, kanlı darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenmiş darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla taziye mektubu gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev gönderdiği mektubunda, dokuz yıl önce gerçekleşen darbeyi önlerken şehit düşen Türkiye vatandaşlarına bir kez daha baş sağlığı dileklerini ileterek, "O gece kardeş Türkiye, modern tarihinin en büyük kahramanlık destanını yazdı. Metin ve mücadeleci halkınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve demokratik temellerini hedef alan kanlı darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı. Bugün gururla diyebiliriz ki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü güçlü ve sarsılmaz iradenin, milli birliğin, dayanışmanın ve vatanseverliğin zaferini simgeleyen anlamlı bir tarihtir. Hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Azerbaycan halkı ve devleti kardeş Türkiye'nin yanında olarak desteğini ve dayanışmasını sergilemişti. Bu da bir kez daha 'Bir millet, iki devlet' ilkesinin açık bir tezahürü, kardeşliğimizin belirgin bir örneğiydi. Türkiye devletine karşı yöneltilmiş bu hain planın engellenmesi, sizin liderliğiniz, büyük fedakarlığınız ve halkınızın etrafınızda kenetlenmesi sayesinde mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi, gelecek nesillere güvenli bir ülke bırakmak için kararlılıkla çalışıyorsunuz"

Türkiye'nin bu ağır sınavdan da başı dik, alnı açık ve daha da güçlenmiş bir şekilde çıkarak tüm dünyaya bir kez daha kudretini ispat etmiş olduğunu belirten Aliyev, "Siz bugün de 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi, gelecek nesillere güvenli, huzurlu ve refah içinde bir ülke bırakmak için kararlılıkla ve azimle çalışıyorsunuz. Yakın zamanda PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı, sizin güçlü siyasi iradenizin parlak bir sonucu, milli birlik ve dayanışmanın zaferi olmuştur. Aziz Kardeşim, Bugün Azerbaycan ve Türkiye omuz omuza, güvenle ve başarıyla geleceğe yürümektedir. Ülkelerimizin sarsılmaz kardeşliği, dünyada eşi benzeri olmayan birliği ve stratejik müttefikliği hem bölgemiz hem de tüm dünya için önemli bir güvenlik, iş birliği ve kalkınma unsurudur. Eminim ki, tarih boyunca birbirine destek olmuş kardeş halklarımızın iradesinden ve Şuşa Beyannamesi'nden doğan stratejik müttefikliğimiz ortak çabalarımızla bundan sonra da daha da güçlenecek ve derinleşecektir. Bu vesileyle size sağlık, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar; kardeş Türkiye halkına da daima huzur, refah ve esenlik diliyorum" dedi. - BAKÜ