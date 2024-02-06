Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinin 1. yılında taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 Şubat 2023 depremlerinin 1'inci yılında taziye mesajı gönderen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Sizin liderliğiniz, Türk halkının dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde, güçlü Türk devleti bu zorlukları hızla aşacak ve bu acı sınavdan onurla, hatta daha da güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında üzerinden bir yıl geçen korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtirken, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yaşanan felaketin Türkiye'yi olduğu kadar Azerbaycan'ı da derinden sarstığını vurgulayan Aliyev, o zor günlerde Türk halkının yaşadığı acıyı Azerbaycan halkının da yaşadığını belirtti. Deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren hiçbir yardım çağrısı beklemeden Azerbaycan halkının ve devletinin kardeşlik görevini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Aliyev mesajında, "Şiddetli depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerimiz, doktorlarımız ve gönüllülerimiz, büyük bir cesaret, kararlılık ve özveriyle Türk meslektaşlarıyla omuz omuza çalıştı" dedi.

"Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Devlet ve özel kurumların yanı sıra küçükten büyüğe tüm Azerbaycanlıların depremzedelere maddi-manevi destek sağlamak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Aliyev, "Türkiye Hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin yol açtığı büyük yıkımın ortadan kaldırılması, etkilenen bölgenin yeniden canlandırılması, evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Şu anda Azerbaycan, Kahramanmaraş ilinde insani faaliyetlerini sürdürmekte olup, imar ve restorasyon çalışmaları ile sosyal tesislerin inşasına da yakından katılmaktadır. Bu asil ve onurlu görevde Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Her zaman Türkiye'nin yanındayız"

Bütün bunların Azerbaycan-Türkiye sarsılmaz birlik ve beraberliğinin bir tezahürü olduğunun altını çizen Aliyev, "Türkiye iyi günde de, kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, biz de her zaman Türkiye'nin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Aliyev, "Eminim ki sizin liderliğiniz, mücadele kararlılığınız, Türk halkının dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde, güçlü Türk devleti bu zorlukları hızla aşacak ve bu acı sınavdan onurla, hatta daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu acı günde sizlere, mağdurların ailelerine, yakınlarına, kardeş Türkiye halkına hem kendi adıma hem de Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ