Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "6 Şubat" mektubu

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek, "Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı"...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek, "Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, mektubunda Türkiye'yi derinden sarsan depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve bu korkunç felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını büyük bir saygıyla andığını belirtti. Aliyev, "Bu felaket, Türkiye için ciddi bir insani sınav oldu. Bir gecede binlerce insan hayatını kaybetti, birçok şehir ve yerleşim yeri yıkıma uğradı. O günlerde Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan sarsılmaz kardeşlik, işte böyle zor bir dönemde gerçek mahiyetini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli başarılar elde etmiştir"

Aliyev, "Felaketin ilk anlarından itibaren Azerbaycan devleti ve toplumu birlik ve dayanışma ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin yanında oldu, destek ve yardım elini uzattı. Sizin bilge liderliğiniz altında yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde bugün Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli başarılar elde etmiştir. Zarar gören bölgelerde geniş kapsamlı yeniden imar çalışmalarının yürütülmesi, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesis edilmesi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık bir göstergesidir. Kardeşlik borcumuzun bir tezahürü olarak Azerbaycan, Kahramanmaraş ilinde yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına katkı sağlamış, burada Azerbaycan Mahallesi'nin kurulmasında yakından yer almıştır. Kardeş ülkenin yeniden yapılanma ve imar çabalarına Azerbaycan'ın verdiği destek, dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizin somut bir ifadesidir" dedi.

Bir millet iki devlet felsefesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bundan sonra da halkların refahına katkı sağlamakla birlikte bölgesel istikrarın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine hizmet edeceğini belirten Aliyev, "Bu anma gününde size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türkiye halkına bir kez daha derin bir hüzünle başsağlığı diliyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

