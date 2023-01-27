Aliyev'den Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıya kınama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimize yönelik gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarının güvenliğini sağlarken şehit olan Orhan Askerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce araştırılmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Yerel saatle 08.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisin ise saldırıyı engellemeye çalışırken yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. - BAKÜ