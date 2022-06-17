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Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9. Küresel Bakü Forumu'nun dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Binali Yıldırım, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek, Yıldırım'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Şuşa Beyannamesi'nin 1'inci yıldönümü nedeniyle Şuşa'da uluslararası bir konferans düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Binali Yıldırım, etkinlikte önemli konuların konuşulduğunu söyledi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedilen görüşmede, tarafların karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. Binali Yıldırım, görüşmenin ardından Aliyev'e kılıç hediye etti. Yıldırım, kılıcı Aliyev'e verirken Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının aynısı olduğunu belirterek, "Karabağ fatihi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edildiğini" söyledi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Binali Yıldırım Azerbaycan AK Parti Bakü Politika Haberler

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