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Ali Yerlikaya ve Irak Bakanı Jabro'dan Göç İşbirliği Mutabakatı

Ali Yerlikaya ve Irak Bakanı Jabro'dan Göç İşbirliği Mutabakatı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faig Jabro ile görüşerek, Iraklıların gönüllü geri dönüşü için işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faig Jabro ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faig Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili bakanlıklarımız arasında 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında düzensiz göçün engellenmesi için iş birliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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