Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Olarak Atandı

Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya, eski İstanbul Valisi olarak atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'na atanan eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."