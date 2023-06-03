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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandı

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Politika Haberler

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