Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete nasıl başladığını ve 22 yıldır iktidarda kalmasının başarısının perde arkasını anlattı.

"ERDOĞAN, İMAM HATİP OKULUNDA İLK DEFA FUTBOLA EĞİLİM GÖSTEREN ÖĞRENCİYDİ"

Kendisinin İmam Hatip okulunda öğrenciyken 1965-1970 yılları arasında İstanbul'da liseler arasında fikri tartışmalar yapıldığını belirten Demircan, kendilerinden sonra İmam Hatip'in hatiplerinden oluşan münazara ekibine gelenlerden birinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Tanışmalarının Erdoğan'ın çocukluk döneminde olduğunu aktaran Demircan, "Tayyip Bey'de İmam Hatip talebelerinde olmayan bir özellik var. Bizim İmam Hatip liselerinde güreşçi çoktur, milli güreşçiler de vardır ama futbolcu yok gibidir. Kendi döneminde Tayyip Bey İmam Hatip okulunda ilk defa futbola eğilim gösteren İmam Hatip öğrencisidir." dedi.

"SULTAN DEMİRCAN BENİM BEN DE TAYYİP BEY'İN AĞABEYİ KONUMUNDAYDIM"

Demircan, "Onun öğrencilik yıllarında ünlü kabadayı olan Sultan Demircan, Kasımpaşa Kulübü'nün de başkanıydı. Yani Sultan Demircan benim ağabeyim konumunda, ben de Tayyip Bey'in ağabeyi, kocası konumundaydım." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY ÇOK GENÇ YAŞTA SİYASETE ATILDI"

Erdoğan'la bir bağ kurmaya çalışma ihtiyacında olmadığını dile getiren Demircan, "Tayyip Bey çok genç yaşta siyasete atıldı. Siyasette sizin iki ana malzemeye ihtiyacınız var. Bir bilgi, iki hitabet. Milli Selamet Partisi İslam'dan ilham alan bir parti olduğu için halka yönelik söylemlerinde İslam hakim olduğu için Tayyip Bey'in iki noktada ağabeye, kaynağa ihtiyacı vardı. Bir, Islami konular iki hitabet örneği." diye konuştu.

"BEN O PARTİNİN YANINA GİTTİĞİM İÇİN DEĞİL O PARTİ BENİM YANIMA GELDİĞİ İÇİN YAKINLIK OLDU"

Hayatı boyunca siyasilere yaklaşmadığını ifade eden Demircan, "Onlar bana yakın. Çünkü ben Süleymaniye Camii İmam Hatibi olarak şöhret yaptım. Ben toplumun vicdanı olmayı tercih ettim. Yani beni halk falanca partiye yakın gibi gördü ama ben o partinin yanına gittiğim için değil o parti benim yanıma geldiği için bir yakınlık söz konusu oldu. Bilmem bu ince noktayı anlatabiliyor muyum?" şeklinde konuştu.

"KUR KORUMALI UYGULAMAYA, İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE KARŞI ÇIKTIM"

Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve AK Parti'nin kuruluşu dönemlerinde Erdoğan'ı uzaktan takip ettiğini belirten Demircan, maddi ve manevi kültürel desteğini her zaman sunduğunu belirtti. "Sunmaya da devam ediyorum ama benim farklı bir dostluğum var." diyen Demircan,"Mesela ben bugüne kadar Tayyip Bey'i ve yönetim politikalarını eleştiren en az 100 makale yazdım. Ama bir İslam alimi gibi yazmaya çalıştım. Toplumun vicdanı olarak yazmaya çalıştım ve hiçbir zaman da siyasi bir mantıkla yerici bir amaçla yapmadım. Yapıcı olarak eleştirdim. Bu yola gidilmemesini istedim. Örneğin bugün Türkiye ekonomisinin başına bir problem haline dönüşen kur korumalı uygulamaya karşı çıktım. Mesela Istanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktım. 6224 sayılı yanılmıyorsam yasaya karşı çıktım. Bunun gibi Türkiye'de uygulanan faiz politikalarına karşı çıktım. İsraf politikalarına karşı çıktım ama verimli bulduğum uygulamaların destekçisi oldum." dedi.

"BİR ASIRLIK TARİHİMİZDE ERDOĞAN'LA BOY ÖLÇÜŞEBİLECEK BAŞKA SİYASİ YOKTUR"

Erdoğan'ın 22 yıldır iktidarda kalma başarısını değerlendiren Demircan, "Bana göre, bir açıdan değil pek çok açıdan bir asırlık tarihimizde Tayyip Erdoğan'la boy ölçüşebilecek, ülkeye kazandırdıklarıyla değerlendirilebilecek bir başka siyasi yoktur. Tayyip Bey mevcut siyasilerle kabil-i telif olmayacak, kıyaslanamayacak derecede artıları olan bir insandır. Dün tercihimdi, bugün de tercihimdir." diye konuştu.

Bunun Erdoğan'ın uyguladığı tüm politikaların isabetli olduğu ve eleştirilemez konumda olduğu gibi bir anlama gelmediğini söyleyen Demircan, "İnsansanız, çalışma yapıyorsanız bir ülkeyi yönetiyorsanız hatalarınız olabilir. İnsanlar değerlenirken hataları ve sevaplarıyla değerlenirler." dedi.

Bugüne kadar hiçbir siyasiden hiçbir ricasının olmadığını belirten Demircan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizi hizmetleriyle aşabilecek ikinci bir kişi gelmemiş, hizmet edenler olmamıştır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Tayyip Bey Cumhuriyet tarihinin bir asırlık tarihimizde bu ülkeye en fazla hizmet etmiş, katkı vermiş, İslam'a olan kafa ve gönül yakını bir tarafa demokrasiye hizmet etmiş bir insandır"

"TÜRKİYE'DE GAZETECİLER DEĞİL, TERÖRİZME BULAŞANLAR YARGILANIYOR"

Yargılanan gazetecilere ilişkin konuşan Demircan, "Şimdi yargılanan gazeteciler deniliyor. Hayır. Türkiye'de gazeteciler yargılanmıyor. Terörizme bulaşanlar yargılanıyor. Eğri oturalım ama doğru konuşalım." dedi.