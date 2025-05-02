Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Ali Babacan: Yarın Seçim Olsa Hazırız

Ali Babacan: Yarın Seçim Olsa Hazırız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, erken seçim iddialarına yanıt vererek, partinin seçimlere girme hakkına sahip olduğunu ve her an seçime hazır olduklarını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." dedi.

Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ÇESOB) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye'de erken seçim yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili düşüncesini sorması üzerine Babacan, erken seçim kararı alma yetkisinin cumhurbaşkanında olduğunu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun oyu ile alınabileceğini bildirdi.

Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte karar vermesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Şu anda iktidar 'Benim daha 2 yılım bile dolmadı, niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım' diye düşünüyor olabilir. Ancak bu seçim baskısı gittikçe çoğalacaktır. Seçimin ne gün olacağını tahmin etmeye çalışmaktansa, bizim görevimiz her an seçim olacakmış gibi hazır olmaktır. DEVA Partisi olarak bizim yapmamız gereken her an seçim olacakmış gibi hazır olmak." diye konuştu.

DEVA Partisi olarak 2. Olağan Büyük Kongre'yi yaptıklarını hatırlatan Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." şeklinde konuştu.

Babacan, toplantıda ÇESOB Başkanı Necati Gür ve meslek odalarının yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.