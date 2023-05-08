Ali Babacan: Vatandaşlarımızın eli yoksulluğa, yolsuzluğa, baskıya gitmiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hani o meşhur tabir vardı ya, artık değişti. Aynı mahallelerde insanlar artık 'Elim AK Parti'ye gitmiyor' diyor. Çünkü vatandaşlarımızın eli yoksulluğa gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yasaklara gitmiyor. Baskıya, zulme, haksızlığa gitmiyor" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hani o meşhur tabir vardı ya, artık değişti. Aynı mahallelerde insanlar artık 'Elim AK Parti'ye gitmiyor' diyor. Çünkü vatandaşlarımızın eli yoksulluğa gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yasaklara gitmiyor. Baskıya, zulme, haksızlığa gitmiyor" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. "Hani o meşhur tabir vardı ya, artık değişti. Aynı mahallelerde insanlar artık 'Elim AK Parti'ye gitmiyor' diyor. Çünkü vatandaşlarımızın eli yoksulluğa gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yasaklara gitmiyor. Baskıya, zulme, haksızlığa gitmiyor" notuyla paylaşılan videoda, Babacan'ın 8 Nisan'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan bir kesit yer aldı. Videoda Babacan'ın konuşmasından şu sözlere yer verildi:

"ELİNİZ, SÖZÜNDEN DÖNEN, ETRAFINDAKİ ÇIKARCILARA YAKASINI KAPTIRMIŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A GİTMİYOR"

"Ben kendimi bildim bileli bazı mahallelerde söylenen bir tabir vardır: 'Elim altı oka gitmiyor. Elim CHP'ye gitmiyor.' Bu seçim tam da o mahallelerde ve pek çok evde, 'Elim AK Parti'ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor. Elim Erdoğan'a gitmiyor' diyen insanların kısık sesle kendilerini çok da belli etmeden ama çok sayıda var olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. 'Elim bu yoksulluğa, bu fakirliğe, bu açlığa, bu zulme gitmiyor' diyor insanlar artık. AK Partili bütün dostlarımıza, bir önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum:

Evet, eliniz AK Parti'ye gitmiyor. Çünkü eliniz yoksulluğa gitmiyor, yolsuzluğa gitmiyor. Çünkü biliyorsunuz, bu ülkede haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, yolsuzluğun ne kadar yaygınlaştığını görüyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. Onun için eliniz gitmiyor bunu da biliyoruz. Eliniz tabii ki yüzde 100'ü aşan enflasyona gitmiyor. Sınavı kazanan başarılı gençler, torpilsiz işe giremezken birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına gitmiyor. Eliniz, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor. Eliniz, sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiyor, bunu da biliyorum.

"YÜKSEK SESLE SOKAKLARDA BAĞIRMIYORSUNUZ AMA SABIRLA SANDIK GÜNÜNÜ BEKLİYORSUNUZ"

Yüksek sesle sokaklarda bağırmıyorsunuz ama sabırla sandık gününü bekliyorsunuz. İşte o gün, sakince gidip kabinde mührü bu kez referandum için kullanacaksınız. Referandumda da iki tane tercih var. ya şu andaki gördüğünüz tablonun daha da kötüleşerek devam etmesi ya da Türkiye için yeni bir nefes, yeni bir ümit, özgürlük, zenginlik, adalet… Bizim tercihimizin altında yazan isimler; birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için CHP. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceksiniz. Biz buradayız, sizleri de seçimin şafağında aramıza bekliyoruz."