Ali Babacan: Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, seçimin ülke ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi ve seçmenlere sandık başına gitmeleri çağrısında bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.10'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, seçimin ikinci turunun ülke ve demokrasi için hayırlı olmasını diledi.

Babacan, seçmenlere mutlaka sandık başına gitmesi ve iradesini ortaya koyması çağrısında bulundu.

Sandık görevlilerinin seçim işlemleri sona erene kadar görevinin başında olmalarını isteyen Babacan, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." dedi.

Babacan, "Seçim sonuçlarını parti genel merkezinde mi yoksa sandık başında mı takip edeceksiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bizim genel başkanlar olarak sandık başında beklememizin çok doğru olmadığıyla ilgili daha önce tecrübelerimiz var. Çünkü bilinen insanlar olduğumuz için sandık başında olmamız biraz sanki oy tercihlerini etkilemek gibi anlaşılabiliyor. Ankara'daki tüm teşkilatlarımızı görevlendirdik. Bütün sandıklarda altı partinin ortak seçim güvenliği sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız bu seçim güvenliği sistemine katkıda bulunacak. Ben de akşam saat 17.00-18.00'den itibaren genel merkezimizde olacağım, seçim sonuçlarını takip edeceğim. "

Bir süre seçmenlerle sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.