Ali Babacan, 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de şiddetin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini belirten Babacan, bu sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Türkiye'de şiddetin ve terörün sona ermesi gerçekten çok önemli ve tarihi bir konu. Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık." dedi.

Babacan, merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Kanaat Önderleriyle Buluşma" programına katıldı.

Burada konuşan Babacan, Gazze'de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşandığını söyledi.

Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinlinin İsrail hükümetinin hunharca saldırılarında hayatını kaybettiğini dile getiren Babacan, "Her gün Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Hele hele İsrail hükümetinin Gazze'nin tümünü işgaliyle ilgili almış olduğu karar, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu hem de bir insanlık suçu." ifadelerini kullandı.

Babacan, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreci çok önemsiyoruz. Bu sürecin arkasındaki hazırlığın planlı ve oldukça detaylı çalışılmış bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Zaten bunu anladığımız ve gördüğümüz için ilk günden itibaren 'Bu süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izleyeceğiz. Süreçte gördüğümüz hataları söyleyeceğiz. Önerilerimizi dile getireceğiz. Bu sürecin başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa, o yüzde 5 ihtimali destekleyeceğiz' dedik."

Babacan, "Türkiye'de şiddetin ve terörün sona ermesi gerçekten çok önemli ve tarihi bir konu. Bunun için biz ilk günden beri bu tarihi sorumluluğu, muhalefet partisi olmamıza rağmen omuzlarımızda hissettik. Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık." diye konuştu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sadece milletvekillerinin değil, uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Babacan, dışarıdan görüşlere açık bir siyasi mekanizmanın daha iyi sonuçlar üretebileceğini işaret etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Politika
