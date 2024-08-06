Ali Babacan, Mustafa Destici'yi ziyaret etti

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberindeki heyet ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

İki liderin yaklaşık 1 saat süren görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Babacan ve Destici, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Destici, Ali Babacan ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, başta ekonomi olmak üzere değerlendirdik. Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Şahsımda da bütün Deva Partili camiasına da saygılarımı sunuyor ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Babacan, açıklamasında, "Heyetimizle beraber Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye hem bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de iade-i ziyaret yapmış olduk. Yeni genel merkezlerine taşınan biliyorsunuz üç ay oldu. Aynı zamanda komşu olduk. Dolayısıyla yeni komşumuza hayırlı olsun ve hoş geldiniz ziyareti olmuş oldu. Değerli Genel Başkan bizim partimizin yeni kurulduğu dönemde o da bize bir hayırlı olsun ziyaretine gelmişti, sağ olsun. En son babamın cenazesi vesilesi ile taziye ziyaretleri görüşmüştük. Meclisin kapanmasıyla birlikte siyasi gündeminde biraz daha rahatladığı bir dönemde güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı değerlendirdik. Yani ekonomi başta olmak üzere ülkemizdeki genel şartlar, gidişat bu konuda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben nazik ev sahipleri için değerli Genel Başkana ve çalışma arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.