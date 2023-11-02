Ali Babacan: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son verilmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirerek, derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hukuk ihlalleri ve ekonomi politikaları hakkında da eleştirilerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail hükümetinin, Filistin'de etnik temizlik yaptığını belirterek, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına ve kara operasyonuna derhal son vermeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir." dedi.

Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen haftadan bu yana Türkiye'de çok ciddi bir hukuk ihlali ve "anayasal düzene karşı bir darbe yaşandığını" savundu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı verdiğini anımsatan Babacan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının bulunduğunu ve herkesin bu kararın gereğini yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Babacan, AYM'nin geçen hafta açıkladığı karara uyulmadığını vurgulayarak, "Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu adet haline getirdiler. Biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Hukukun olmadığı bir demokrasi, adaletsizlik demektir, yoksulluk demektir, dünyada itibarsızlık demektir. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, bu süreçte dahli olan herkesi derhal hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomi eleştirisi

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, "ekonomi yönetiminin havanda su dövdüğünü" öne sürdü.

Akıl dışı, bilim dışı politikalardan dönülecek diye beklerken Merkez Bankasının "hala arka kapıdan döviz satmaya devam ettiğini" savunan Babacan, ekonomik krizin faturasının vatandaşa kesildiğini dile getirdi. Ali Babacan, Merkez Bankasının politika faizinin artırılmasıyla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini anlattı.

Babacan, öğrencilere verilen kredi ve burslardaki artışın yeterli olmadığını vurguladı.

"Hukuk ve kural tanımazlığın yeni bir örneğinin de kısa bir süre önce görevinden ayrılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski başkanının denetlediği bir kurumun genel müdürlüğüne atanmasıyla" yaşandığını söyleyen Babacan, "Hukuku ve yasa hükümlerini açıkça çiğneyen bir yönetime kim güvensin ve yatırım yapsın? Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda gereken yapılmazsa nasıl güven oluşturacaksınız?" diye sordu.

Aydın'da bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör kazasına da değinen Babacan, son 5 senedir barınamayan gençler sorunu yaşandığını, şu anda ise barınanların can güvenliğinin büyük risk altında olduğunu iddia etti.

Yaşanan kazaların, ihmallerin ve hataların sonucu olduğunu belirten Babacan, "Evlerinden ailelerinden uzakta, yurtta kalarak eğitim hayatlarına devam etmeye çalışan gençlerimizin hayatından sorumlu olan devlettir. KYK yurtlarının derhal incelenmesi, eksiklerin giderilmesi, kötü hizmetle ilgili ihmalleri ve kusurları olanların ise soruşturulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Arabuluculuk yapmak istediler olmadı"

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Babacan, İsrail'in haksızca, zalimce, insanlık dışı saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Hastanelere, mülteci kamplarına ve sivillerin yaşadığı bölgeye her gün bomba yağdığını söyleyen Babacan, İsrail'in vahşetini ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açıkça desteklediğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet ise sorunu çözme konusunda tam bir çaresizlik içinde. Arabuluculuk yapmak istediler olmadı. 'Garantörlük yapalım' dediler, ses çıkmadı. En sonunda, adına 'Cumhur İttifakı' mitingi dedikleri bir miting yaptılar. Bu ülkede Filistin deyince onlarca yıldır iktidar muhalefet aynı duruşu ortaya koymaz mı? İsrail hükümetinin, bugün Filistin'de yaptığı şeyin adı bir etnik temizliktir. Açıkça insanlık suçu, savaş suçu işlemektedir. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına ve kara operasyonuna derhal son vermeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir. Her iki tarafın elinde tuttuğu rehineler serbest bırakılmalıdır. İnsani yardımlar için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. İsrail-Filistin sorununun kalıcı çözümü için İsrail, üç ilahi din için mukaddes olan Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili provokatif uygulamalardan vazgeçmelidir."

"'Yerelde kadına yer var' kampanyası başlatıyoruz"

Partisinin kongre takvimini başlattığını ve yerel seçimlere yoğun bir tempoyla hazırlandığını aktaran Babacan, "Belediye seçimleriyle ilgili aday tespit sürecimizi başlatma kararını aldık. Tüm ülke sathında adaylık için başvuruları almaya başlıyoruz. Yeni bir kampanya başlatıyoruz, 'yerelde kadına yer var' adını verdiğimiz bu kampanyanın amacı, yerel seçimlerde kadın adayların çoğalmasını sağlamak." bilgisini paylaştı.