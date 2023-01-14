Ali Babacan'ın Baykar hakkındaki söylemlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt geldi: Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Baykar'a ilişkin sorulan soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını verdi. Babacan'a yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Sn. Babacan, BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi lideri ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında "Baykar" üzerinden bir tartışma yaşanıyor.İHA'lar ve SİHA'lar üreten Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını verdi. Bu sözlere Haluk Bayraktar'dan tepki geldi.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Bayraktar açıklamasında, "Sn. Babacan, BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

"TÜM PROJELERİMİZİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA GELİŞTİK"

"Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik" diyen Bayraktar,"2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız. Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik..." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Bayraktar sözlerinin devamında, "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar.

Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..." açıklamalarında bulundu.