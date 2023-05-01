DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Iğdır'da halk buluşmasında konuştu.

14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala siyasi Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışması için geldiği Iğdır'da halk buluşmasında konuştu. Babacan konuşmasında, "Hukukun üstünlüğünü yerine getireceğiz ve adaleti sağlayacağız. Hak, hukuk adalet diyoruz. Iğdır'da demokrasi meydanımızı kurduk. Atılım meydanımızı kurduk. Iğdır'ın çiftçisinin, esnafını emekçisinin, memurunun kazanmasına 13 gün kaldı inşallah. Ben şimdi Iğdır'a soruyorum, 15 Mayıs sabaha seçimlerden sonraki sabah şöyle uyanıp derin bir nefes alacak mıyız? Üreterek bileğimizin gücüyle alnımızın teriyle kazanacağımız bir Türkiye'ye uyanacak mıyız? Aras Nehri ile sulanan bu verimi ovada üreticinin hakkını aldığı bir günü hep birlikte kavuşacak mıyız? Kavuşacağız inşallah, kavuşacağız ama Iğdır'ın destek vermesi lazım. Iğdır'ın 14 Mayıs günü çok açık ve net bir iradeyi ortaya koyması lazım. Bu meydandaki herkesin kapı kapı dolaşması lazım çok anlatmamız lazım evet dolaşıp milletimize anlatmamız gerekiyor. Önümüzde çok kritik bir seçim var daha önceki seçimlere benzemiyor. Demokrasi isteyenlerin özgürlük isteyenlerin zenginlik isteyenlerin tek çatı altında toplamak zorundayız. Arkadaşlar 14 Mayıs günü elimizde iki tane pusula olacaktır. Biz ne dedik altı siyasi parti olarak ortak bir Cumhurbaşkanı adayımız ile bu seçime gireceğiz, dedik. Kılıçdaroğlu'nu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirledik" dedi. - IĞDIR