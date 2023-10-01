Ali Babacan İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı'nın önündeki terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, teröre ve şiddete karşı duracaklarını ifade etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı'nın önündeki terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı'nın önünde sabah saat 09.30'da gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Babacan, telefonla aradığı Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, yaralı emniyet mensuplarına acil şifalar dilerken milletçe teröre ve şiddete karşı duracaklarını ifade etti.