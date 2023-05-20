Ali Babacan, gençlerle buluştu: '8 milyon oy kullanmayan var, ikinci turda kullanın'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da gençlerle bir araya geldi ve seçimler, Suriyeli sığınmacılar ve vatandaşlık konularında açıklamalarda bulundu. Babacan, 8 milyon oy kullanmayan vatandaşı ikinci turda oy kullanmaya çağırdı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir kafede gençlerle sohbet etti. Babacan, "8 milyon oy kullanmayan insan var birinci turda. Tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan sandığa gitmeyen varsa evinden alın, getirin, götürün bir şekilde. Mutlaka sandığa gitmelerini sağlayın. 8 milyon çok büyük sayı, oy kullanmayanlar kullansın ikinci turda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Kızılay'da gençlerin sorularını yanıtladı. Babacan, Ankara Metrosu'nda vatandaşların sıkıntılarını dinledikten sonra Yüksel Caddesi'nde bir kafede gençlerle bir araya geldi. Babacan, 14 Mayıs seçimleri, Suriyeli sığınmacılar, TRT'nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adaylarına yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, şunları dile getirdi:

"8 MİLYON ÇOK BÜYÜK SAYI, OY KULLANMAYANLAR KULLANSIN İKİNCİ TURDA"

"Ümitsizlik asla söz konusu değil. Üstelik 'Nasıl olsa üçkağıt var, nasıl olsa verdiğim oy çalınıyor' o hissiyat yanlış bir şey. Öyle bir şey yok. Bu şüphe maalesef yaygın. Özellikle eğitim seviyesi yüksek vatandaşlarımız arasında daha yaygın bir şüphe. Sosyal medyadan çok etkileniyor insanlar. Orada 10-20 tane örnek görse hemen kafası karışıyor. Halbuki 200 bin sandık var. İtirazın olduğu 2 bin sandık var. Yüzde 1 sandıkta itiraz var diğerlerinde itiraz bile yok. Siyasi partilerin tuttuğu verilerle YSK'nın tuttuğu veriler örtüşüyor. 8 milyon oy kullanmayan insan var birinci turda. Tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan sandığa gitmeyen varsa evinden alın, getirin, götürün bir şekilde. Ama mutlaka sandığa gitmelerini sağlayın. 8 milyon çok büyük sayı, oy kullanmayanlar kullansın ikinci turda.

"ZATEN 200 BİN SURİYELİ NASIL VATANDAŞ OLMUŞ; TEK İMZAYLA. BÜTÜN BU YANLIŞLARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

Suriye'ye baktığımızda güvenliğin iyi olduğu bölgeler var ama güvenlik sıkıntısının da hala çözülemediği bölgeler var. Dolayısıyla geri dönüş perspektifini mutlaka korumak gerekiyor. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, bu işin büyümesine ve geri dönüş perspektifinin kaybolmasına sebep oldu. Hükümet, yaklaşık 200 bine yakın Suriyeliye vatandaşlık verdi. Burada hiçbir kriter yok. Dese ki mesela, 'Eğitim seviyesi şöyle olan, iş bulan, ekonomiye katkıda bulunan.' Başka ülkelerin bir göç politikası oluyor ya Türkiye'nin bir göç politikası yok. Başka ülkelerin bir göç politikası oluyor. Türkiye'nin bir göç politikası yok. Hiçbir kritere tabi olmadan insanlara vatandaşlık dağıtınca 'Ben de bekleyeyim, belki bana da sıra gelir' diye insanlar beklemeye başladılar. Bu işin özünde; vatandaşlığın verilmemesi gerekiyordu. Kanunda çok açık; sığınmacı statüsündeki insanlar vatandaşlık talebinde bulunamaz diyor. Bir başka kanunda da cumhurbaşkanı tek imzayla kafasına eseni vatandaş yapabilir, diyor. Zaten 200 bin Suriyeli nasıl vatandaş olmuş; tek imzayla. Bütün bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor ki o geri dönüş perspektifi korunsun.

"TRT ERDOĞAN'I 36 SAAT, KILIÇDAROĞLU'NU 36 DAKİKA GÖSTERMİŞ"

TRT, Sayın Erdoğan'ı 36 saat canlı yayında göstermiş, Kılıçdaroğlu'nu 36 dakika göstermiş canlı yayında yani 1'e 60 bir oran var. Halbuki devletin kanalını hepimiz finanse ediyoruz. Yaktığımız elektriğe TRT payı ödüyoruz. Ama o TRT sadece iktidar partisinin hizmetinde gibi, bu doğru ve adil değil."

"BİZ HALKIN İÇİNDE BİR LİDER İSTİYORUZ"

Babacan gençlerin sorularını yanıtladıktan sonra Kızılay metrosunda müzik yapan bir genci dinledi. Ardından Babacan'a seslenen bir yurttaş "Biz halkın içinde bir lider istiyoruz, yüzbinlerce korumalıkla gezmek istemiyoruz. Bıktık, usandık, buramıza geldi, nefessiz kaldık artık yeter" dedi.