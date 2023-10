Ali Babacan, Gazze'deki İnsani Krizi Dünya Liderlerine Çağırdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1.1 milyondan fazla nüfusun zorla yerinden edilerek bölgenin boşaltılması, göz ardı edilemeyecek ve apaçık bir insani felakettir. Bu vesileyle dünya liderlerini ve uluslararası toplumu bu insani krizi ve yaşanabilecek daha fazla vahşeti engellemeye çağırıyorum. Sivilleri korumak, istikrarı teşvik etmek ve bölgedeki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmeleri kararına tepki göstererek uluslararası topluma insani krizi önleme çağrısında bulundu. Babacan bugün X (Twitter) hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj paylaştı. Babacan, Türkçe paylaştığı mesajında şunları dile getirdi:

"Maalesef Gazze Şeridi'nden endişe verici haberler almaya devam ediyoruz. İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini dayatıyor. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1.1 milyondan fazla nüfusun zorla yerinden edilerek bölgenin boşaltılması, göz ardı edilemeyecek ve apaçık bir insani felakettir.

"DÜNYA LİDERLERİNİ VE ULUSLARARASI TOPLUMU BU İNSANİ KRİZİ VE YAŞANABİLECEK DAHA FAZLA VAHŞETİ ENGELLEMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Bu vesileyle dünya liderlerini ve uluslararası toplumu bu insani krizi ve yaşanabilecek daha fazla vahşeti engellemeye çağırıyorum. Sivilleri korumak, istikrarı teşvik etmek ve bölgedeki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Babacan'ın İngilizce mesajı ise şöyle:

"Deeply disturbing news are emerging from the Gaza Strip. The Israeli Army's latest directive forces the southward expulsion and relocation of the local Palestinians within 24 hours. For a population of over 1.1 million in that area, this essentially amounts to an imminent life threatening act towards the survival of civilian men, women and children.

The forceful depopulation of northern Gaza is an unequivocal humanitarian catastrophe that cannot be disregarded. I therefore call upon the world leaders and the international community to intervene and prevent this humanitarian crisis and further atrocities. We all share a collective responsibility to protect lives of civilians, promote stability, and pursue a peaceful resolution of the conflict in the region."