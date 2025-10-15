Haberler

Ali Babacan: Filistin Davası İçin Türkiye'nin Sorumluluğu Artıyor

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD’nin Filistin meselesindeki rolünü eleştirerek, gelecekte Filistin toprak kayıplarının faturasının Türkiye, Mısır ve Katar'a kesileceğini vurguladı. Babacan, İsrail'in güvenliğini önceliklendiren belgelerin altına imza atılmasına dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "ABD önce ara bulucu olmuş ardından yükü Türkiye, Mısır ve Katar'ın omuzlarına bırakmıştır. Bundan böyle Filistin davasındaki her bir karış toprak kaybının faturası Türkiye'nin de içinde olduğu bu üç ülkeye kesilecektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Gazze'de sağlanan ateşkes nedeniyle İsrail'in işlediği savaş suçlarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yürütülen dava süreçlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, "Gerçek bir barışın hiçbir parametresi, ne 8 Ekim ne de 13 Ekim belgelerinde yer almıyor. Diğer taraftan; bölgesel istikrar ve ortak güvenlik kavramları, İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak şekilde tanımlanmış. Yani ortada Filistin'in değil, İsrail'in güvenliğini güçlendiren bir belge var. Bölgesel güvenlik mimarisinin bir asli unsuru olarak, Türkiye'nin imzası o belgenin altında. Buradaki ortak payda ise İsrail'in güvenlik parametreleri. İşin bir pazarlanışına bakın bir de özüne bakın. Biz bu topraklarda asırlardır zulme karşı duran bir milletiz. Biz inancımızın ve vicdanımızın gereği olarak insanlığa kulak verir, haksızlığa asla susmayız. Biz bu sorumluluğa hiçbir zaman sıradan bir diplomatik bir mesele olarak bakmadık. Bir insanlık borcu olarak ele alıyoruz ve şimdi bir gerçeğin daha altını çizelim; bugün ABD önce ara bulucu olmuş ardından yükü Türkiye, Mısır ve Katar'ın omuzlarına bırakmıştır. Bundan böyle Filistin davasındaki her bir karış toprak kaybının faturası Türkiye'nin de içinde olduğu bu 3 ülkeye kesilecektir. Bu tablo bize gösteriyor ki artık çok daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısında, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'nda yer alan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da söz alarak konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
