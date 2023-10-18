Ali Babacan Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Babacan'dan Filistin Büyükelçisi Mustafa'ya başsağlığı ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Babacan, "Uluslararası kamuoyu, hiçbir gerekçeye ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup, bu kıyıma 'dur' demelidir" dedi.

Ali Babacan, Gazze'de hastaneye yönelik saldırının ardından Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Babacan, saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Babacan, Filistin davasının evrensel bir adalet ve vicdan meselesi olduğunu, haklı ve meşru davaların da tüm dünyada sembolü haline geldiğini söyledi. Babacan, "Filistin halkının yanındayız. Dünkü hastaneye yapılan saldırıda, 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Muhtemelen yarısı çocuk, sayılar daha tam değil. Enkazın altında kaç can vardı, tam bilemiyoruz. Hedefleyerek, bilerek sivilleri, hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak bir savaş suçudur, insanlık suçudur" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUM ÇOK SESSİZ'

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkesin, katliamdan sorumlu olduğunu vurgulayan Babacan, "Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçeye ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup, bu kıyıma 'dur' demelidir. Uluslararası toplumun ateşkes ve insani yardım konusundaki çabalarını yeterli bulmuyoruz. İki acil konu var; bir bombalamaların durması, iki insani yardımın ulaşması. Fakat uluslararası toplum çok sessiz, çok pasif. İşlenen tüm savaş suçları, yapan kim olursa olsun soruşturulmalı ve hak örgütlerinin raporları dikkate alınmalıdır. Çözüm açıktır. Çözüm, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

'TEK İSTEĞİMİZ, BAĞIMSIZ VATANIMIZIN OLMASI'

Büyükelçi Mustafa da Gazze'de dün dünya ve İslam aleminin vicdanını sızlatacak bir saldırı olduğunu belirterek, "21'inci yüzyıldayız, uluslararası toplum bunu nasıl kabul ediyor? Oradaki insanlarımızın, sivil insanların suçu ne? Türk milleti, cesur ve vicdanlı bir millettir. Başta devlet olarak, partiler olarak herkesi takdir ediyoruz, herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle dün Türk halkı birçok şehirde dayanışmak için mitingler yaptı. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu son zorluklarda, krizlerde hep beraber, birlikte olmalıyız ve sesimizi yükseltmeliyiz. Tek bir isteğimiz var; o da bağımsız bir vatanımızın olması. Vatanımızın da başkentinin Doğu Kudüs olması, bu olmadığı sürece o bölge güven ve istikrar altında olmayacaktır" diye konuştu.