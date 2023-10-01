Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı. Yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar dileyen Babacan, teröre ve şiddete karşı milletçe yan yana duracaklarını ve mücadele edeceklerini belirtti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve şiddete karşı milletçe yan yana duracağız ve her zaman mücadele edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve şiddete karşı milletçe yan yana duracağız ve her zaman mücadele edeceğiz."