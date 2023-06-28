Ali Babacan'dan Kurban Bayramı mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayarak bayramı kutladı ve huzur ve sağlık dileklerinde bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar; birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır. Bayramlar; kaybettiğimiz sevdiklerimizi hatırlamanın, şükrün ve muhasebenin zamanıdır. Tüm bu duygularla Kurban Bayramı'nı huzurla ve sağlıkla geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir video yayınlandı. "Kurban Bayramımızı kutluyor, sağlık, mutluluk ve bereket diliyorum" notuyla paylaşılan videoda Babacan, şunları söyledi:

"Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar; birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır. Bayramlar; kaybettiğimiz sevdiklerimizi hatırlamanın, şükrün ve muhasebenin zamanıdır. Tüm bu duygularla Kurban Bayramı'nı huzurla ve sağlıkla geçirmemizi temenni ediyorum."