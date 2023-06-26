Ali Babacan'dan Kurban Bayramı mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca, partisinin seçim sonuçları üzerinde titizlikle çalıştığını ve önümüzdeki süreçte hangi alanlara yoğunlaşacaklarını değerlendireceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır." ifadesini kullandı.

Babacan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajında, bayramın partileri, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tüm hacı adaylarının Arafat vaktinde yapacakları duaların ve hac ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Babacan, "Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır. Bayramlar kaybettiğimiz sevdiklerimizi hatırlamanın, şükrün ve muhasebenin zamanıdır." dedi.

Bir ay önce genel seçimlerle ilgili takvimi tamamladıklarını ve seçimden bugüne partisinin tüm kademelerinde seçim sonuçları üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirten Babacan, "Önümüzdeki süreçte partimizin çalışmalarını hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini, hatalarımızı, eksiklerimizi masaya yatırdık. Bayramdan hemen sonraki hafta, gruplar halinde 3 gün sürecek kapsamlı toplantılar yapacağız. Yerel seçimler ve sonrası ile ilgili hazırlıklarımızı, partimizin yetkili organlarında detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçimleri kaybettiklerini anımsatan Babacan, "Bizim Türkiye'yi kaybetmeye tahammülümüz yok. İşte tam da bu nedenle biz buradayız ve dimdik ayaktayız. Biz sandıktan kendi payımıza ne çıktığının farkındayız, seçimin ardından üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız." dedi.

DEVA Partisi'nin kurucusu olduğu için onur duyduğunu belirten Babacan, var güçleriyle güçlü millet olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyası boyunca kimseye yalan söylemeyen, kamu malını kullanmayan, dosdoğru çalışan güçlü bir teşkilatımız var. Seçimi kazanamadık, bunun için gereken öz eleştiriyi, muhasebeyi yapmaktan kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız. Ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki, biz hiç kimsenin hakkını yemedik, bunun içindir ki içimiz rahat."