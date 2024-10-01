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Ali Babacan'dan İki Kutuplaşmaya İşaret

Ali Babacan'dan İki Kutuplaşmaya İşaret
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi iki kutuplu siyasetten kurtarmak için geniş bir birliktelik gerektiğini vurguladı. Gelecek Partisi ile birleşme isteğini dile getirirken, mevcut durumun zamanla değişebileceğini belirtti.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'yi bu iki kutuplu siyasete hapsetmeyen bir çıkış kapısını önemli görüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, Gelecek Partisi ile birleşme konusunun gündeme gelmesi hakkında sorulan soruyu, "Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, yıllarca beraber emek harcadığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla, birlikte olma arzusu var ama bugün olmaz yarın olur, bakarız" diye yanıtladı.

DEVA partisinin yeni yasama yılında mecliste grup kurup kuramayacağı ile ilgili soruyu değerlendiren Babacan, "Demokrat Partili bazı arkadaşlar tarafından dillendirildi. Ama öyle anlıyoruz ki parti genel merkezlerinde henüz bu formülle ilgili bir değerlendirme yapılmamış. Parti genel merkezlerinde konuşulur, ondan sonra ne yapılır bilemiyorum. Bütün partilerle şu anda iletişim içerisindeyiz. Milletvekillerimiz bütün partilerle iletişim içerisinde. Ama şu önemli; Türkiye için daha geniş bir birliktelik, beraberlik ve Türkiye'yi bu iki kutuplu siyasete hapsetmeyen bir çıkış kapısını önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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