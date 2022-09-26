Ali Babacan'dan HDP çıkışı: HDP ile açık diyalog kanallarımız var

Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak özel açıklamalar yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP konusunda çok net konuştu. Babacan, ''Her partinin başka partilerle nasıl ilişki kuracağı kendi bileceği iş. Bizim karışmamızda mümkün değil. Şöyle olsun böyle olsun dememiz mümkün değil. HDP ile açık diyalog kanallarımız var'' dedi.

DEVA Partisi Gelecek Partisi Ali Babacan, Haberler.com Youtube kanalında altılı masaya dair önemli soruları cevapladı. Babacan, ''Altılı masa ne durumda, gerçekten basına yansıdığı gibi HDP'nin çatlak sesleri olabiliyor mu?'' sorularına verdiği cevap gündem oldu.

''NE ÇATLAK VAR,NE KRİZ''

Babacan ''Altılı masayı iyi anlamamız lazım. Altı siyasi parti bir araya oturunca bir parti olmuyorlar. Bunların hepsi ayrı siyasi parti. Bunların ayrı ayrı iddiaları var. Hepsinin başka konularda, başka başka konularda ayrı fikirleri olabilir. Şu an için her farklı açıklamada işte kriz işte çatlak diye yaygara yapanlar genelde hükümete yaygın yayın organları oluyor. Ne kriz var ,ne çatlak'' dedi.

''HDP ALTILI MASADA YOK''

Akşener'in ''HDP olursa biz yokuz'' sözlerine de yanıt veren Babacan, ''HDP, altılı masada yok. Biz bunu kriz olarak görmüyoruz. Her partinin başka partilerle ilişkisini nasıl geliştireceğine bizim karışmamız mümkün değil. HDP, ağırlıklı sol görüşlü partilerden oluşan farklı bir ittifak oluşturma çabasında. Orada ayrı bir şey var, burada altılı masa var'' ifadelerini kullandı.

''HDP İLE DİYALOG KANALLARIMIZ VAR''

Babacan, ''DEVA Partisi olarak bizim HDP ile sürekli açık diyalog kanallarımız var. Partimiz kurulmadan önce de sonra da pek çok konuda iki parti arasında görüş alışverişi oluyor. Bizim diyalog kanallarımız açık ,başka parti ne yapar bilemiyoruz'' dedi.