Ali Babacan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Babacan, "Yüzümüzü geçmişten bugüne ve yarına çevireceğiz. Aramızdaki duvarları yıkmak için, mahalleleri birleştirmek için... Birleştireceğiz ki yüz yüze bakalım. 'Öteki-beriki' demeden birbirimize bakacak yüzümüz olsun. 'Onlar-bunlar' demeden birbirimizle yaşayacak yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun ki daha nice 100'lerimiz olsun. Tam demokrasi ile taçlandıracağımız Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla X (Twitter) hesabından bir video mesaj yayınladı. Babacan'ın "Yüzümüzü geçmişten; bugüne ve yarına çevireceğiz. Duvarları yıkmak, mahalleleri birleştirmek için. Birleştireceğiz ki yüz yüze bakalım. Öteki-beriki demeden birbirimize bakacak yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun ki daha nice 100'lerimiz olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notuyla yayınlanan video mesajı şöyle:

"Köklerimiz mazide. 1 yıl değil, 10 yıl değil, 100 yıl değil, 500 yıl değil. Köklerimiz derinde. Mazinin derinliklerinde. Lakin genciz daha. Eh, gençlik bu; hatasıyla sevabıyla. Biraz da düşe kalka. Özgürlük için, bağımsızlık için büyük mücadeleler verdik. İlim dedik, eğitim dedik, kalkınma dedik. Çok zor yollarda yürüdük. Bazen güldük, bazen ağladık. Bazen kimse bizi anlamadı, bazen biz kimseyi anlamadık. Sesimizin gür çıktığı da oldu, kısıldığı da. Kendi içimize, kendi aramıza ördüğümüz duvarlar oldu. Duvarların ardından, birilerine 'öteki' dediğimiz… Biricik ülkemizi mahallelere böldüğümüz… Ama geçmişimiz, bizim ortak geçmişimiz ve onu değiştiremeyiz. Acısıyla, tatlısıyla kabulleniriz. ve kabullendik, ama asla vazgeçmedik. Genç Cumhuriyetimizle ülkemizin her köşesine erişerek, her kilometrekaresini zenginleştirerek hep beraber yürüme hedefimizden vazgeçmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet vurgusunu hep hatırladık. Unutmayalım; yarınların ipi bizim elimizde. ve şimdi elimizdeki büyük potansiyelle, çok daha güçlü, dimdik ayaktayız. Yüzümüzü geçmişten bugüne ve yarına çevireceğiz. Aramızdaki duvarları yıkmak için, mahalleleri birleştirmek için... Birleştireceğiz ki yüz yüze bakalım. 'Öteki-beriki' demeden birbirimize bakacak yüzümüz olsun. 'Onlar-bunlar' demeden birbirimizle yaşayacak yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun ki daha nice 100'lerimiz olsun. Tam demokrasi ile taçlandıracağımız Cumhuriyetimiz kutlu olsun."