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Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve CHP'ye başarılar diledi.