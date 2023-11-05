Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve CHP'ye başarılar diledi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i kutladı. Babacan, yayınladığı mesajda " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. CHP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Babacan'ın X (Twitter) hesabından bugün paylaştığı mesaj şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. CHP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."