Ali Babacan, Çankırı'da Esnafla Buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı'da esnafı ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, temaslarda bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, esnafla buluşmasının ardından Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Babacan, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve Meclis Başkanı Fehmi Bölükbaşı ile oda üyeleri tarafından karşılandı. Babacan, terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan sürecin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini belirterek, "Örgüt elemanlarıyla ilgili planlama gerekiyor. Bunun ne olacağını bilmiyoruz. 'Bu iş çözülsün' diye sorsanız, Türkiye'nin yüzde 60-70'i 'tabii ki çözülsün' diyor. Hala kuşkular, endişeler var. Bunun tam ortasındayız, nereye gideceğini bugünden bilmemiz zor. Fakat parti olarak şöyle bir kararımız var. Bu sürecin sonunda terör sorunu çözülecekse, yüzde 5 bile ihtimal olsa biz gider o ihtimali destekleriz. Bu memleket meselesi. 'Anneler ağlamasın, o acılar yaşanmasın' diye yüzde 5 bile ihtimal varsa onu destekleriz" diye konuştu.