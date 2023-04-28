Ali Babacan: 'Bu ülkenin kaynaklarını çıkar gruplarına peşkeş çeken düzene son vereceğiz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak Çaycuma'da; "Bu ülkenin yer üstü kaynaklarını da yer altı kaynaklarını da üç beş çıkar grubuna peşkeş çeken bu düzene son vereceğiz. Ülkemizin doğasını, rant uğruna tarumar eden, çevreyi katleden bu zihniyete son vereceğiz. Mesele yatırımsa en iyisini yapacağız. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz. Çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz. Büyük israf ve iş bilmezlik var. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var. Çok pahalıya mal oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler çarçur ediliyor. Dürüst ve ehil insanlar tarafından bu ülke yönetilecek" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde halka seslendi. Babacan'ın konuşması şöyle:

"BUNDAN SONRA İKİ BAYRAM DA EMEKLİ MAAŞLARIMIZI 8 BİN 500 TL'YE ÇIKARACAĞIZ"

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, bayramda verilen iki ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonra iki bayram da emekli maaşlarımızı şu andaki rakam olan bin 500 TL'den alıp 8 bin 500 TL'ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var. 2002'de bana çok soruyorlardı, ben daha 35 yaşındaydım. 2002 seçimine gittik, kazandık. Hazineden sorumlu bakan oldum. Herkes, 'Parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede?' diyordu. 'Merak etmeyin, kaynak Türkiye' diyordum. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki… Bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki… İnşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız. Hak edenlere bu imkanı sağlayacağız.

"BİR ZAMANLARIN FAİZ DÜŞMANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK FAİZİNİ ÖDEYEN HÜKÜMETİN BAŞINDA"

Enflasyon çok kötü bir şeydir çünkü hayat pahalılığı yoluyla milyonların cebinden alırsınız, bir avuç insanın cebine koyarsınız. Kur Korumalı Mevduat (KKM) diye bir şey icat ettiler. Rahmetli Özal'ın ta 40 sene önce kaldırdığı, Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) diye bir uygulama vardı. Rahmetli Özal dedi ki, 'bu ülkede yıllardır enflasyon yüksek seyrediyorsa bunun sebebi budur. Ben onun için bunu kaldırıyorum. Gençlere de vasiyetimdir, bir daha bu ülkeyi asla böyle yanlışlara sokmayın.' Daha ilerisini söyledi, Özal'ın ifadesini kullanıyorum; 'Bu DÇM, kendini uyanık sananların dalaveresidir' dedi. ve maalesef, 40 sene sonra bu hükümet geldi, bunu tekrar uyguladı. Bu, bankada parası olana, 'Aldığın faiz yetmez. Eğer kur, faizden daha fazla artarsa ben sana bir de o kur farkını ödeyeceğim' demek. Bunu, milyonların cebinden enflasyonla, vergiyle topluyorlar. Bankada zaten parası olanın parasına para katıyorlar. Kendi ifadesiyle söylüyorum; 'nereden nereye…' Bir zamanların faiz düşmanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek faizini ödeyen hükümetin başında. Geçen sene 200 milyarlık kur farkı ödediler, faize ve kur farkına ödedikleriyle 1 milyon konut yapılabiliyordu.

"BOŞ CÜZDANLAR DEVRİNİ BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bu ülkenin yer üstü kaynaklarını da yer altı kaynaklarını da üç beş çıkar grubuna peşkeş çeken bu düzene son vereceğiz. Ülkemizin doğasını, rant uğruna tarumar eden, çevreyi katleden bu zihniyete son vereceğiz. Mesele yatırımsa en iyisini yapacağız. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz. Çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz. Büyük israf ve iş bilmezlik var. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var. Çok pahalıya mal oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler çarçur ediliyor. Dürüst ve ehil insanlar tarafından bu ülke yönetilecek. Hükümet seçime beş kala bazı projelerle ülke gündemini meşgul etse de gerçek gündem, mutfaktaki yangın. İşte biz, buzdolaplarının, beslenme çantalarının dolması için çalışacağız. Boş cüzdanlar devrini bitirmek için çalışacağız.

"ÜLKEYİ İSTİŞAREYLE YÖNETECEĞİZ, BAŞARININ ANAHTARI ORADA"

14 Mayıs günü, iki pusulayı önümüze alacağız, kabine gireceğiz, perdeyi çekeceğiz, vicdanımızla baş başayız. Birinci pusulada ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin altına 'evet' mührünü basalım. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu, ortak yönetim modeliyle, altı genel başkan olarak yazılı olarak da bildirdiğimiz gibi, istişareyi kurumsal mekanizma haline getirerek ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Biz bunu yazılı belgeye döktük. 84 maddelik anayasa, 2 bin 300 maddelik ortak politika metnimizi, 12 maddelik ortak yönetim modelimizi hazırladık. Bunların hepsinin özü istişare. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'evet' diyeceğiz ama altı genel başkan hep beraber istişareyle yöneteceğiz. Başarının anahtarı orada. Geldik ikinci pusulaya, milletvekili seçim pusulası. Bizim adaylarımız, DEVA Partisi'nin adayı olarak seçimlere giriyor, seçimden sonra da DEVA Partisi'nin milletvekili oluyor. Dolayısıyla ikinci pusulada tercihimizi kullanırken DEVA için CHP logosunun altına 'evet' diyeceğiz.

"ZAMANINDA AK PARTİ'YE DESTEK VEREN VATANDAŞLARIMIZ, 'HAYDİ, HEP BERABER DEĞİŞTİRELİM BU DÜZENİ' DİYECEKLER"

Bazı vatandaşlarımız diyor ki, 'Elim CHP'ye gitmiyor.' Daha önce AK Parti'ye gönül vermiş, Sayın Erdoğan'a destek vermiş milyonlarca vatandaşımız da 'Elim Erdoğan'a, AK Parti'ye gitmiyor' diyor. Bunu biliyor, yaşıyoruz. Bugün demokrasi ve adalet için bir araya gelme zamanı. O vatandaşlarımız, 'Ben bir zamanlar Sayın Erdoğan'a yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele etsin diye destek vermiştim ama bugünkü yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara evet demeye elim gitmiyor' diyor. Vatandaşlarımız tutarlı. 2002'de nerede duruyorlarsa aynı noktada duruyor. Değişen, iktidarın kendisi oldu. 28 Şubat zihniyetine karşı mücadele etmek için iş başına gelenler, şimdi 28 Şubat zihniyetiyle kol kola geziyor. Ben soruyorum, Sayın Erdoğan, senin Sayın Perinçek ile ne işin var? Zamanında AK Parti'ye destek veren vatandaşlarımız, 'Haydi, hep beraber değiştirelim bu düzeni' diyecekler. Bir kez daha herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için zenginlik için beraber yürüyelim diyecekler. Bu seçimde bunun sonuçlarını göreceğiz.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Tüm teşkilatlarıyla beraber Millet İttifakı'nın değerli üyeleri, bizimle beraber. Zonguldak'a gözü gibi bakacak, Zonguldaklı hemşerilerini dinleyecek, sorunlarını çözmek için her türlü çabayı gösterecek adaylarımız birbirinden kıymetli. Birisi elektrik mühendisi, birisi tıp doktoru, birisi hukukçu, mesleklerinde iyi arkadaşlar. Herkes yaptığı işi iyi yaparsa toplum olarak ilerleriz. DEVA Partisi Zonguldak teşkilatımıza, tüm adaylarımızı en az DEVA Partisi'nin adayı olan Doğa Bey gibi sahip çıkmalarını ve desteklemelerini baştan söyledim. Arkadaşlarımız hiç parti ayrımı yapmadan hep beraber omuz omuza yürüyorlar. Çünkü birleşe birleşe kazanacağız, birlikte kazanacağız."