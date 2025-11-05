Haberler

Ali Babacan: 'Biz bu yoldan dönmeyeceğiz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin politikalarını ve yaklaşımını anlatarak, hakkın ve adaletin yanında durduklarını vurguladı. Kutuplaşma yerine ahlak ve akıl üzerine kurulu bir siyaset benimsediklerini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yolumuzu çizdik, doğruya, 'doğru', yanlışa ise 'yanlış' dedik. Yeri geldi hükümeti eleştirdik yeri geldi ana muhalefeti uyardık. Tek başımıza da kalsak hakkın, adaletin yanında durduk. Bu yüzden alnımız ak, başımız dik. Bizim hiçbir partiyle ne derdimiz ne bir kavgamız var" dedi.

Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, kuruluşundan bu yana partisinin politikalarının net bir şekilde devam ettiğini aktararak, "Biz yolumuzu çizdik, doğruya, 'doğru', yanlışa ise 'yanlış' dedik. Yeri geldi hükümeti eleştirdik yeri geldi ana muhalefeti uyardık. Tek başımıza da kalsak, hakkın, adaletin yanında durduk. Bu yüzden alnımız ak, başımız dik. Bu yüzden çocuklarımızın, sevdiklerimizin yüzüne gönül rahatlığıyla bakabiliyoruz. En önemlisi de şu; aynadaki suretimize gönül rahatlığıyla bakıyoruz. Bizim hiçbir partiyle ne derdimiz ne bir kavgamız var. Bizim derdimiz bu millete refahı çok görenlerle, etrafındaki menfaat şebekelerini doyurmakla meşgul olanlarla, milletine tepeden bakanlarla, parmak sallayanlarla, iktidara gelince, 'Şunları hapse tıkayacağız' diye liste çıkaranlarla. Ne derlerse desinler, istedikleri kadar trolleriyle savaşsınlar. Ellerindeki medyayla, trollerle istedikleri kadar saldırsınlar. Bazıları diyor ki; 'Ya şu trollere bakmayın' Arkadaş gazete trol mü? Gazetelerinizi de trol haline getirirseniz o sizin bileceğiniz iş ama biz kimseye boyun eğmeyiz. Bizim siyasetimiz kutuplaşma üzerine değil, ahlak ve akıl üzerine kuruludur. Bu büyük ve güzel ülkeyi kendinden olmayana yan gözle bakmayı adet haline getirmiş iki kutup arasına sıkıştırmaya da hiç niyetimiz yok. Biz zor bir yol seçtik. Kimlik siyasetini reddettik, ırkçılığı elimizin tersiyle ittik, sadece bana benzeyenleri savunayım anlayışını reddettik, kabileciliği reddettik. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Onlar buna alışacak, bu kadar basit. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkenin insanını, doğasını, suyunu, havasını çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
